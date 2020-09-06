В МВД Беларуси сообщили о более 90 задержанных во время вчерашних акций протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Вчера, 5 сентября, во время акций протеста в 18 населенных пунктах Беларуси задержали 91 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.
"Вчера, 5 сентября, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечения общественной безопасности их проведения. Протестные акции прошли в 18 населенных пунктах. Общее количество участников составило примерно 4000 человек. В столице несанкционированные мероприятия отмечались в 8 местах", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вчера "за нарушение законодательства о массовых мероприятиях" задержан 91 человек. К рассмотрению в суде дел об административных правонарушениях в места содержания задержанных переместили 34 человек.
Напомним, под зданием Посольства Республики Беларусь в Киеве 5 сентября снова проходила акция солидарности с белорусским народом.