В Минске на протестах в воскресенье задержали по меньшей мере 130 человек - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Во время акций протеста в воскресенье, 6 сентября, задержали по меньшей мере 130 человек в столице Беларуси и в Бресте. Об этом сообщает "Вясна" в своем Telegram-канале, сообщает УНН.
Отмечается, что белорусский правозащитный центр "Вясна" 6 сентября опубликовал фамилии и обстоятельства задержания участников акций протеста, журналистов и просто жителей в Минске и других городах Беларуси, где продолжаются антиправительственные протесты. В частности, в Бресте задержаны по меньшей мере 30 человек.
"В нашем списке более 100 имен задержанных в Минске. В Бресте задержаны примерно 30 участников "Марша единения", - говорится в сообщении.
"Вясна" также располагает информацией о задержаниях в Гродно, Барановичах, Могилеве, Витебске.
Как сообщалось ранее в УНН, на протесты в Минске вышло более 100 тыс. человек, продолжаются задержания активистов.