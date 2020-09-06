В Минске на протестах в воскресенье задержали по меньшей мере 130 человек - правозащитники

Отмечается, что белорусский правозащитный центр "Вясна" 6 сентября опубликовал фамилии и обстоятельства задержания участников акций протеста, журналистов и просто жителей в Минске и других городах Беларуси, где продолжаются антиправительственные протесты. В частности, в Бресте задержаны по меньшей мере 30 человек.

"В нашем списке более 100 имен задержанных в Минске. В Бресте задержаны примерно 30 участников "Марша единения", - говорится в сообщении.

"Вясна" также располагает информацией о задержаниях в Гродно, Барановичах, Могилеве, Витебске.

Как сообщалось ранее в УНН, на протесты в Минске вышло более 100 тыс. человек, продолжаются задержания активистов.