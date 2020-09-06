У Мінську під час акції протесту жорстко затримували та били людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Мінську під час акції протесту у неділю силовики та люди у спортивній формі з кийками жорстко затримували та били людей. Про це пишуть білоруські ЗМІ, передає УНН.
Зазначається, що під час акції протесту біля Палацу незалежності силовики кілька разів розпилювали біля огорожі сльозогінний газ. Як повідомляє TUT.BY, після того, як акція скінчилася, силовики затримали кількох людей.
Люди в формі і невідомі в чорному йшли по проспекту за людьми, які йшли до стели. Частину протестувальників погнали в парк Перемоги, за ними поїхали мікроавтобуси і автозаки.
Затримання відбувалися по всьому центру Мінська, зокрема, на площі Свободи.
Окрім цього, близько 15 невідомих у масках і з кийками увірвалися до кав'ярні O'Petit на проспекту Переможців, де сховалися демонстранти.
«Невідомі розбили кийками скляні двері і увірвалися всередину. Вони витягли назовні кілька людей. Ніхто з позначених співробітників внутрішніх справ нічого не зробив", - пише TUT.BY.
За словами прессекретаря МВС Білорусі Ольги Чемоданової, точна кількість затриманих поки невідома, про це повідомлять вранці.
Як повідомляв УНН, за даними правозахисників, у Мінську на протестах у неділю затримали щонайменше 130 осіб.