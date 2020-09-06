В Минске во время акции протеста жестко задерживали и били людей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Минске во время акции протеста в воскресенье силовики и люди в спортивной форме с дубинками жестко задерживали и били людей. Об этом пишут белорусские СМИ, передает УНН.
Отмечается, что во время акции протеста возле Дворца независимости силовики несколько раз распыляли у ограды слезоточивый газ. Как сообщает TUT.BY, после того, как акция закончилась, силовики задержали нескольких человек.
Люди в форме и неизвестные в черном шли по проспекту за людьми, которые шли к стеле. Часть протестующих погнали в парк Победы, за ними поехали микроавтобусы и автозаки.
Задержания происходили по всему центру Минска, в частности, на площади Свободы.
Кроме этого, около 15 неизвестных в масках и с дубинками ворвались в кафе O’Petit на проспекте Победителей, где укрылись демонстранты.
“Неизвестные разбили дубинками стеклянные двери и ворвались внутрь. Они вытащили наружу несколько человек. Никто из обозначенных сотрудников внутренних дел ничего не сделал”, — пишет TUT.BY.
По словам пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, точное количество задержанных пока неизвестно, об этом сообщат утром.
Как сообщал УНН, по данным правозащитников, в Минске на протестах в воскресенье задержали по меньшей мере 130 человек.