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В Минске задержали спасателей, которые вытаскивали из реки протестующих

Киев • УНН

 • 11387 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Минске во время массовых разгонов протестующих в воскресенье задержали спасателей, которые вытаскивали из реки людей, которые бежали от силовиков. Об этом сообщает Euroradio, передает УНН.

В Минске задержали спасателей, которые вытаскивали из реки протестующих

"Вечером 6 сентября были задержаны спасатели, которые извлекали из воды тех, кто попал в [реку] Свислач, спасаясь от спецназа. Один из источников сообщает, что шесть сотрудников станции водно-спасательной организации, расположенной на озере Комсомольское, сейчас находятся в Центральном РВД Минска", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минске во время акции протеста в воскресенье силовики и люди в спортивной форме с дубинками жестко задерживали и избивали людей. В МВД Беларуси не смогли сообщить точное количество задержанных, пообещав это сделать утром.

Как сообщал УНН, по данным правозащитников, в Минске на протестах в воскресенье задержали по меньшей мере 130 человек.

Минск. Раньше мы только предполагали, но теперь можем утверждать: люди действительно прыгали в Свислочь в парке Победы, чтобы не быть схваченнымы неизвестными в масках и людьми в шлемах и со щитами. pic.twitter.com/hyhZxRDxFB

- TUT.BY (@tutby) September 6, 2020

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