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У Мінську підтвердили участь "вагнерівців" у боях на Донбасі: викликають послів України та РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Частина затриманих бойовиків у Білорусі з ПВК "Вагнера" воювали на Донбасі, офіційний Мінськ кличе послів України та РФ на нараду. Про це по завершенні наради у президента Білорусі розповів держсекретар Радбезу країни Андрій Равка, пише БЕЛТА, передає УНН.

"Уже зараз, за наявною інформацією за результатами опитувань цих людей, близько 14 осіб – це ті, які проходили за програмою обліку людей, були зафіксовані на Донбасі. Тому запрошується і посол України з цього питання", - заявив Равка.

За його словами, на затримання бойовиків ПВК "Вагнера" Росія ще ніяк не відреагувала.

"Якби здійснювалося перекидання кудись приватної військової компанії, тим більше через територію Білорусі, напевно, по лінії якихось спеціальних служб були б певні пояснення. Тому що це дуже серйозне питання. Але вийшло так, що ні по лінії ФСБ , ні по лінії ГРУ, ні з якоїсь іншої структурі такої інформації не отримували ", - коментує Равка.

Він додав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко поставив низку завдань щодо роботи Міністерства закордонних справ по відправці запитів і запрошення послів і Російської Федерації, і України. Окрім того, доручено посилити оперативне прикриття державних кордонів.

"І в тому числі кордон з Російською Федерацією в рамках вивчення обстановки, виявлення осіб, які перетинають державний кордон, в тому числі на зеленому кордоні. Ці сили будуть суттєво посилені… Що стосується організаційної структури, у затриманих людей чітко простежуються певні напрямки – снайпери, підривники, айтішники. З урахуванням цього буде вжито низку заходів організаційного характеру з питань забезпечення безпеки", – підкреслив голова Радбезу Білорусі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затримання "вагнерівців" у Білорусі: більшість є у "Миротворці", частина - українці

Як повідомляв УНН, під Мінськом сьогодні вночі затримали 32 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", ще одна людина була затримана на півдні Білорусі.

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