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У Мінську обговорили питання виплат пенсій жителям ОРДЛО - Сайдік

У Мінську обговорили питання виплат пенсій жителям ОРДЛО - Сайдік

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сьогодні у Мінську під час засідання економічної робочої підгрупи розглядалися питання виплати пенсій жителям тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдик, передає УНН з посиланняс на Белта.

За його словами, у центрі уваги робочої групи з безпеки було питання забезпечення стійкості режиму припинення вогню.

"Гуманітарна підгрупа обговорила питання покращення умов перетину лінії зіткнення і тему обміну особами, які утримуються в зв'язку з конфліктом. Економічна робоча група продовжила обговорення актуальних питань водопостачання, в тому числі проведення аудиту компанії "Вода Донбасу" за раніше узгодженим графіком. Також розглядалися питання виплати пенсій жителям ОРДО і ОРЛО. Політична підгрупа продовжила обмін думками за традиційним порядком денним - з питань імплементації формули Штайнмайера, амністії і модальностей місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, Геращенко заявила про зрив засідання підгрупи ТКГ у Мінську.

Нагадаємо, Україна у ТКГ знов вимагала звільнити військовополонених моряків.

Крім того, українська сторона у під час засідання ТКГ у Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують у Донецьку.

Раніше повідомлялося, що Україна запропонувала наприкінці січня-на початку лютого передати Росії 25 громадян РФ, що перебувають в українських тюрмах, в обмін на політв'язнів Кремля, а також провести звільнення 19 українців з ОРДЛО в обмін на близько 70 засуджених бойовиків.

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