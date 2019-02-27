В Минске обсудили вопросы выплат пенсий жителям ОРДЛО - Сайдик
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Сегодня в Минске во время заседания экономической рабочей подгруппы рассматривались вопросы выплаты пенсий жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает УНН со посиланняс на Белта.
По его словам, в центре внимания рабочей группы по безопасности был вопрос обеспечения устойчивости режима прекращения огня.
"Гуманитарная подгруппа обсудила вопрос улучшения условий пересечения линии соприкосновения и тему обмена лицами, содержащимися в связи с конфликтом. Экономическая рабочая группа продолжила обсуждение актуальных вопросов водоснабжения, в том числе проведение аудита компании "Вода Донбасса" по ранее согласованному графику. Также рассматривались вопрос выплаты пенсий жителям ОРДО и ОРЛО. Политическая подгруппа продолжила обмен мнениями по традиционной повестке дня - по вопросам имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальностей местных выборов в ОРДО и ОРЛО", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Геращенко заявила о срыве заседания подгруппы ТКГ в Минске.
Напомним, Украина в ТКГ вновь требовала освободить военнопленных моряков.
Кроме того, украинская сторона в ходе заседания ТКГ в Минске обратилась с инициативой передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на трех граждан Украины, которых четыре года удерживают в Донецке.
Ранее сообщалось, что Украина предложила в конце января-начале февраля передать России 25 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на политзаключенных Кремля, а также провести освобождение 19 украинцев с ОРДЛО в обмен на около 70 осужденных боевиков.