У Мінську дівчата принесли гарбузи до Будинку уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Вранці в неділю біля мінського Головпоштамту зібралася група дівчат в національних костюмах і з гарбузами в руках, передає УНН з посиланням на Onliner.
Повідомляється, що дівчата хотіли пройти до Будинку уряду, однак їх не пустили через огорожу, встановлену на площі Незалежності. Тоді вони вирушили вздовж огорожі.
"Є така білоруська народна традиція. Коли дівчина відмовляла хлопцю, вона викочувала йому гарбуза, і це було великою образою. Отримати гарбуз для хлопця вкрай небажано. Тому ми вирішили викотити гарбуза для найнебажанішого хлопця, навіть дідуся", - пояснила одна з дівчат.
У певний момент до дівчат під'їхав "характерний синій мікроавтобус без номерів", пригальмував, але обійшлося без затримань, пише портал.
Як повідомляв УНН, напередодні в центрі Мінська жінки влаштували марш солідарності.