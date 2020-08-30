В Минске девушки принесли тыкву к Дому правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Утром в воскресенье у минского Главпочтамта собралась группа девушек в национальных костюмах и с тыквами в руках, передает УНН со ссылкой на Onliner.
Сообщается, что девушки хотели пройти в Дом правительства, однако их не пустили через ограждение, установленное на площади Независимости. Тогда они отправились вдоль ограждения.
"Есть такая белорусская народная традиция. Когда девушка отказывала парню, она выкатывала ему тыквы, и это было большим оскорблением. Получить тыкву для парня крайне нежелательно. Поэтому мы решили выкатить тыквы для самого нежелательного парня, даже дедушки", - пояснила одна из девушек.
В определенный момент к девушкам подъехал "характерный синий микроавтобус без номеров", притормозил, но обошлось без задержаний, пишет портал.
Как сообщал УНН, накануне в центре Минска женщины устроили марш солидарности.