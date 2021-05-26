У Мінську через переслідування за участь у протестах 17-річний підліток покінчив життя самогубством

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Відомство повідомляє, що Дмитро був сиротою і жив у гуртожитку. На участь підлітка в акціях протесту вказали співробітники гуртожитку, в якому він проживав. Після цього його оголосили фігурантом кримінальної справи за участь в "масових заворушеннях" 9-11 серпня 2020 року (ч. 2 ст. 293 КК).

25 травня на сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте" з'явилася остання публікація Дмитра, в якій він написав, що покінчить життя самогубством, а вина за його смерть буде на слідчому комітеті.

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"Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не наважився на такий жахливий вчинок як суїцид. Але мої сили закінчувалися", - йдеться в його останньої публікації.

У той же день, перед тим, як залишити "передсмертну записку", Дмитро був на допиті. Як передає відомство, після цього підліток зістрибнув з 16-го поверху.

Нагадаємо

Протести в Білорусі почалися 9 серпня в зв'язку з результатами виборів, за якими у чинного президента Олександра Лукашенка 80,1% голосів, а у його опонентки Світлани Тіхановском - 10,1%.

На акції протесту в різних містах країни виходили десятки тисяч людей.

На тлі акцій протесту, що почалися після виборів президента Білорусі, в інтернет виданнях з'явилися повідомлення про згвалтування затриманих в ізоляторах.