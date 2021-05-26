В Минске из-за преследований за участие в протестах 17-летний подросток покончил жизнь самоубийством

КИЕВ. 26 мая. УНН. В Минске из-за преследований за участие в протестах, связанных с выборами в Беларуси, 17-летний Дмитрий Стаховский покончил жизнь самоубийством. В своей смерти он обвинил Следственный комитет Беларуси. Об этом сообщает правозащитный центр “Вясна”, и сооснователь Фонда солидарности “BYSOL” Андрей Стрижак на своей странице в Facebook, пишет УНН.