У мінських офісах “Яндекс” та Uber проходять обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У мінських офісах “Яндекс.Таксі” і Uber проходять обшуки, у компаніях намагаються дізнатися про їх причини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Onliner.
“Сьогодні в мінських офісах ”Яндекс.Таксі “і Uber відбуваються обшуки. Цю інформацію підтвердили в пресслужбах "Яндекс.Таксі“ і Uber, адміністратор офісного будинку, в якому розташовується компанія”, - пише видання.
Відзначається, що офіси розташовані в різних частинах міста. Наразі в компаніях намагаються дізнатися подробиці і причини того, що відбувається.
У компанії-перевізнику, що співпрацює з “Яндекс.Таксі”, повідомляють, що мінські менеджери компанії не відповідають на повідомлення. Водночас, за словами співрозмовників, диспетчерські замовлення продовжують надходити.
Нагадаємо, працівники заводу “БелАЗ” вийшли на акцію до центральної прохідної і вимагають показати результати голосування, провести чесні вибори і вивести ОМОН з міста.
Як раніше повідомлялося в УНН, близько 700 осіб були затримані під час протестів у Білорусі з 12 на 13 серпня. Таким чином, кількість затриманих у Білорусі з дня виборів, 9 серпня, становить понад 6,7 тисяч осіб.