В минских офисах "Яндекс" и Uber проходят обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В минских офисах "Яндекс.Такси" и Uber проходят обыски, в компаниях пытаются узнать об их причинах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onliner.
"Сегодня в минских офисах "Яндекс.Такси" и Uber проходят обыски. Эту информацию подтвердили в пресс-службах "Яндекс.Такси" и Uber, администратор офисного здания, в котором располагается компания", - пишет издание.
Отмечается, что офисы расположены в разных частях города. На данный момент в компаниях пытаются узнать подробности и причины происходящего.
В компании-перевозчике, который сотрудничает с "Яндекс.Такси", сообщают, что минские менеджеры компании не отвечают на сообщения. Однако, по словам собеседников, диспетчерские заказы продолжают поступать.
Напомним, работники завода "БелАЗ" вышли на акцию к центральной проходной и требуют показать результаты голосования, провести честные выборы и вывести ОМОН из города.
Как ранее сообщалось в УНН, около 700 человек были задержаны во время протестов в Беларуси с 12 на 13 августа. Таким образом, количество задержанных в Беларуси со дня выборов, 9 августа, составляет более 6700 человек.