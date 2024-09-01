У Міноборони знайшли рішення, як захистити мобільні телефони військових
Київ • УНН
В Україні впроваджують технологію Mobile Device Management для захисту мобільних пристроїв військових. Це забезпечить доступ до 68 спеціальних застосунків через військовий аналог App Store.
В Україні впроваджують інноваційні рішення для захисту мобільних пристроїв, які використовують військові. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, пише УНН.
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Вона повідомила, що Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management. Технологія забезпечує доступ до військового аналогу App Store чи Play Маркет. Після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків.
Сьогодні їх 68 для військових потреб, з них 14 - розроблені суто під потреби війни. Подібний підхід використовує армія CША для підвищення кіберзахисту військових
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