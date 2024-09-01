В Минобороны нашли решение, как защитить мобильные телефоны военных

В Украине внедряют инновационные решения для защиты мобильных устройств, которые используют военные. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, пишет УНН.

Детали

Она сообщила, что Центр инноваций Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management. Технология обеспечивает доступ к военному аналогу App Store или Play Маркет. После установки и успешной проверки, что уязвимостей на устройстве нет, военный получит доступ к приложениям.

Сегодня их 68 для военных нужд, из них 14 - разработаны сугубо под нужды войны. Подобный подход использует армия США для повышения киберзащиты военных - сообщила Черногоренко.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины предупредила о фейковых приложениях Резерв+, через которые россияне пытаются собирать персональные данные украинцев. Пользователей призывают пользоваться только официальным сайтом reserveplus.mod.gov.ua и проверять разработчика, которым должно быть Минобороны Украины.

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