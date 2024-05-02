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У Міноборони заявили, що використання інструментів штучного інтелекту може змінити хід війни

У Міноборони заявили, що використання інструментів штучного інтелекту може змінити хід війни

Київ • УНН

 • 64147 перегляди

Заступник міністра оборони Катерина Черногоренко обговорила інтеграцію рішень штучного інтелекту від Helsing в існуюче програмне забезпечення української армії для протидії ворожій радіоелектронній боротьбі та посилення можливостей безпілотних літальних апаратів.

Розвиток оборонних технологій вже досяг високого рівня. Використання інструментів штучного інтелекту може змінити хід війни. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає УНН.

Деталі

Черногоренко провела зустріч з представниками компанії Helsing, яка займається інтеграцією штучного інтелекту в оборонні технології.

Обговорили з CEO та співзасновником Helsing Гундбертом Шерфом можливості інтеграції рішень з використанням штучного інтелекту до існуючого програмного забезпечення української армії.

Розвиток оборонних технологій вже досяг високого рівня. Використання інструментів штучного інтелекту може змінити хід війни. Взаємодія з компаніями, що готові інтегрувати  рішення ШІ у вже готове програмне забезпечення, — наступний крок. Дякую Helsing за ініціативність в цій сфері 

– зазначила Черногоренко.

Компанія пропонує посилити програмні рішення щодо протидії швидкому розвитку РЕБ ворога. Розробки Helsing допоможуть безпілотним апаратам вражати цілі навіть при втраті зв’язку.

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