В Минобороны заявили, что использование инструментов искусственного интеллекта может изменить ход войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  39189 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  47467 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  62596 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  79597 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  105555 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125269 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124419 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119026 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115004 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101841 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 11:08  •  271541 просмотра

В Минобороны заявили, что использование инструментов искусственного интеллекта может изменить ход войны

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко обсудила интеграцию решений искусственного интеллекта от Helsing в существующее программное обеспечение украинской армии для противодействия вражеской радиоэлектронной борьбе и усиления возможностей беспилотных летательных аппаратов.

Война •   •  9898 просмотра
В Минобороны заявили, что использование инструментов искусственного интеллекта может изменить ход войны

Новое правительство Сербии подтверждает цель членства в ЕС, но отказывается вводить санкции против россии

Новая правительственная программа Сербии подтверждает членство в ЕС как стратегическую цель, но отказывается вводить санкции против россии или признавать независимость Косово, несмотря на давление со стороны ЕС.

Новости Мира •   •  8283 просмотра
Новое правительство Сербии подтверждает цель членства в ЕС, но отказывается вводить санкции против россии

Британские археологи реконструировали лицо 75-тысячелетней неандертальской женщины

Британские ученые реконструировали лицо 75 000-летней неандертальской женщины по остаткам черепа, найденным в пещере Шанидар.

Технологии •   •  17169 просмотра
Британские археологи реконструировали лицо 75-тысячелетней неандертальской женщины

В Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга ВСУ

В Мукачево, открылся уже 20-й в Украине рекрутинговый центр Вооруженных сил, который предлагает широкий спектр военных и гражданских должностей для мужчин и женщин.

Общество •   •  10579 просмотра
В Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга ВСУ

ОАЭ снова заливают сильные дожди, из-за грозы произошли перебои в работе аэропорту Дубая

Сильные дожди и грозы снова обрушились на ОАЭ, вызвав перебои с полетами в аэропорту Дубаи: 5 рейсов перенаправлены и 13 отменены.

Новости Мира •   •  9540 просмотра
ОАЭ снова заливают сильные дожди, из-за грозы произошли перебои в работе аэропорту Дубая

Удар рф по Дергачам на Харьковщине: количество пострадавших детей возросло до 8

Восемь детей получили ранения, один из которых - острую реакцию на стресс, другие - легкие ранения, в результате российского удара по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковской области.

Война •   •  9993 просмотра
Удар рф по Дергачам на Харьковщине: количество пострадавших детей возросло до 8

В Будапеште на украинца напали с ножом. От полученных ран мужчина погиб

48-летний украинец получил ножевые ранения после драки в Будапеште. Злоумышленника полицейские задержали на месте, он привлекается к ответственности.

Криминал и ЧП •   •  9990 просмотра
В Будапеште на украинца напали с ножом. От полученных ран мужчина погиб

Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Армении: обсудили динамику ситуации с безопасностью в Украине и на Южном Кавказе

Кулеба обсудил ситуацию с безопасностью в Украине и на Южном Кавказе с министром иностранных дел Армении Мирзояном в телефонном разговоре.

политика •   •  10809 просмотра
Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Армении: обсудили динамику ситуации с безопасностью в Украине и на Южном Кавказе

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

После длительного голодания важно постепенно вводить продукты в свой рацион, начиная с небольших порций овощей, рыбы и немного мяса, чтобы позволить организму адаптироваться без стресса и избежать проблем с пищеварением.

Общество •   •  39189 просмотра
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Закон о мобилизации: для некоторых категорий граждан могут измениться правила пересечения границы - Демченко

Правила пересечения государственной границы могут претерпеть определенные, хотя и не кардинальные, изменения в соответствии с мобилизационным законом, который вступит в силу 18 мая, но детали пока не уточняются.

Общество •   •  11717 просмотра
Закон о мобилизации: для некоторых категорий граждан могут измениться правила пересечения границы - Демченко