В Минобороны заявили, что использование инструментов искусственного интеллекта может изменить ход войны

Развитие оборонных технологий уже достигло высокого уровня. Использование инструментов искусственного интеллекта может изменить ход войны. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает УНН.

Детали

Черногоренко провела встречу с представителями компании Helsing, которая занимается интеграцией искусственного интеллекта в оборонные технологии.

Обсудили с CEO и соучредителем Helsing Гундбертом Шерфом возможности интеграции решений с использованием искусственного интеллекта в существующее программное обеспечение украинской армии.

Развитие оборонных технологий уже достигло высокого уровня. Использование инструментов искусственного интеллекта может изменить ход войны. Взаимодействие с компаниями, готовыми интегрировать решения ИИ в уже готовое программное обеспечение, - следующий шаг. Спасибо Helsing за инициативность в этой сфере - отметила Черногоренко.

Компания предлагает усилить программные решения по противодействию быстрому развитию РЭБ врага. Разработки Helsing помогут беспилотным аппаратам поражать цели даже при потере связи.

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