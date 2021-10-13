У Міноборони спростували звільнення Бурби з військової служби

Цитата

“У медіа було поширено неправдиву інформацію про факт і обставини нібито звільнення з військової служби колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-полковника Василя Бурби. Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що наказу на звільнення з військової служби генерал-полковника Василя Бурби не було”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У Міноборони заявляють, що інформація в медіа є емоційного характеру, вона не відповідає дійсності та спрямована на підрив довіри до керівництва держави та Міністерства оборони України.

Доповнення

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Бурба дав свідчення ТСК у справі “вагнерівців”.

Раніше військовий експерт Інституту Євро-Атлантичної співробітництва Ігор Козій заявляв, що у Президента України Володимира Зеленського було достатньо підстав для звільнення начальника Головного управління розвідки МОУ Василя Бурби.