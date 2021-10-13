В Минобороны опровергли увольнение Бурбы с военной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Приказа об увольнении генерал-полковника Василия Бурбы с военной службы нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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"В медиа было распространено ложную информацию о факте и обстоятельствах якобы увольнения с военной службы бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковника Василия Бурбы. Министерство обороны Украины официально сообщает, что приказа об увольнении с военной службы генерал-полковника Василия Бурбы не было", - говорится в сообщении.
Детали
В Минобороны заявляют, что информация в СМИ имеет эмоциональный характер, она не соответствует действительности и направлена на подрыв доверия к руководству государства и Министерства обороны Украины.
Дополнение
Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Бурба дал показания ВСК по делу "вагнеровцев".
Ранее военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий заявлял, что у Президента Украины Владимира Зеленского было достаточно оснований для увольнения начальника Главного управления разведки МОУ Василия Бурбы.