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У Міноборони Китаю прокоментували відмову у зустрічі з Остіном

У Міноборони Китаю прокоментували відмову у зустрічі з Остіном

Київ • УНН

 • 347965 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Речник Міністерства національної оборони КНР Тань Кефей прокоментував відмову Пекіна у зустрічі з головою Пентагону Ллойдом Остіном. За його словами, Китай надає важливого значення військовій взаємодії зі США та комунікації між оборонними відомствами двох держав і закликає американську сторону створити необхідні умови для діалогу, передає УНН.

Цитата

“Китай надає великого значення розвитку китайсько-американських військових відносин і комунікації на всіх рівнях. Фактично контакти та обміни між нами не переривалися. Хочу наголосити, що діалог не може бути без принципів, а спілкування не може бути без суті. Нинішні труднощі в обмінах інформацією повністю відбуваються з боку США. З одного боку, США продовжують заявляти, що вони хочуть зміцнити комунікацію, але з іншого боку, вони ігнорують занепокоєння Китаю та штучно створюють перешкоди, серйозно підриваючи взаємну довіру між двома військовими. Це не належне ставлення до діалогу. Зараз США мають продемонструвати свою щирість, виправити свої помилки, створити необхідні умови та атмосферу для спілкування та обмінів між двома сторонами”, – заявив Тань Кефей.

Доповнення

Як стало відомо, Пекін відхилив прохання Вашингтону про зустріч міністрів оборони Китаю та США Лі Шанфу та Ллойда Остіна на полях щорічного форуму з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

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