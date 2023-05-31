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В Минобороны Китая прокомментировали отказ во встрече с Остином

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Представитель Министерства национальной обороны КНР Тан Кэфэй прокомментировал отказ Пекина во встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином. По его словам, Китай придает важное значение военному взаимодействию с США и коммуникации между оборонными ведомствами двух государств и призывает американскую сторону создать необходимые условия для диалога, передает УНН.

Цитата

“Китай придает большое значение развитию китайско-американских военных отношений и коммуникации на всех уровнях. Фактически контакты и обмены между нами не прерывались. Хочу подчеркнуть, что диалог не может быть без принципов, а общение не может быть без сути. Нынешние трудности в обменах информацией полностью происходят со стороны США. С одной стороны, США продолжают заявлять, что они хотят укрепить коммуникацию, но с другой стороны, они игнорируют беспокойство Китая и искусственно создают препятствия, серьезно подрывая взаимное доверие между двумя военными. Это не надлежащее отношение к диалогу. Сейчас США должны продемонстрировать свою искренность, исправить свои ошибки, создать необходимые условия и атмосферу для общения и обменов между двумя сторонами”, – заявил Тан Кэфэй.

Дополнение

Как стало известно, Пекин отклонил просьбу Вашингтона о встрече министров обороны Китая и США Ли Шанфу и Ллойда Остина на полях ежегодного форума по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

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