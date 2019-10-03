У Мінінфраструктури вивчають можливість відстежувати рух поїздів онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Міністерство інфраструктури України спільно з АТ "Укрзалізниця" розпочало роботу щодо можливості обладнання залізничного транспорту GPS-трекерами та розміщення відомостей про його рух на порталі відкритих даних. Про це кореспонденту УНН повідомили у Міністерстві інфраструктури України у відповідь на запит.
"Наразі Мінінфраструктури лише розпочато опрацювання спільно з АТ "Укрзалізниця" питання можливості розміщення відомостей щодо руху поїздів на державному порталі відкритих даних у вигляді відповідних наборів даних", - повідомили у міністерстві.
Після розроблення техніко-економічного обґрунтування проекту та визначення джерел його фінансування будуть встановлені види поїздів, які обладнають GPS-трекерами, та строки реалізації проекту.
Нагадаємо, що раніше генеральний директор директорату цифрової інфраструктури на транспорті у Міністерстві інфраструктури України Фарід Сафаров заявляв, що в Україні планують отримувати динамічні дані з GPS-трекерів по залізничному транспорту.