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У Мінінфраструктури вивчають можливість відстежувати рух поїздів онлайн

Київ • УНН

 • 17230 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Міністерство інфраструктури України спільно з АТ "Укрзалізниця" розпочало роботу щодо можливості обладнання залізничного транспорту GPS-трекерами та розміщення відомостей про його рух на порталі відкритих даних. Про це кореспонденту УНН повідомили у Міністерстві інфраструктури України у відповідь на запит.

У Мінінфраструктури вивчають можливість відстежувати рух поїздів онлайн

"Наразі Мінінфраструктури лише розпочато опрацювання спільно з АТ "Укрзалізниця" питання можливості розміщення відомостей щодо руху поїздів на державному порталі відкритих даних у вигляді відповідних наборів даних", - повідомили у міністерстві.

Після розроблення техніко-економічного обґрунтування проекту та визначення джерел його фінансування будуть встановлені види поїздів, які обладнають GPS-трекерами, та строки реалізації проекту.

Нагадаємо, що раніше генеральний директор директорату цифрової інфраструктури на транспорті у Міністерстві інфраструктури України Фарід Сафаров заявляв, що в Україні планують отримувати динамічні дані з GPS-трекерів по залізничному транспорту.

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