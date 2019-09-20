Українці зможуть відслідковувати рух електричок онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Україні планують отримувати динамічні дані з GPS-трекерів по залізничному транспорту. Про це сьогодні повідомив під час Open Data Forum Генеральний директор Директорату цифрової інфраструктури на транспорті у Міністерстві інфраструктури України Фарід Сафаров, передає кореспондент УНН.
"Ми зможемо надавати ці дані і по залізничному сполученню. Приміські електрички абсолютно ненормовані. Тому, це наступний крок. Ми хочемо, аби людина не очікувала занадто довго", - сказав Сафаров.
За його словами, такі дані планують збирати і по обласних маршрутах автобусів, щоб люди могли бачити динаміку їх пересування.
"Є об’єктивна перепона – фінансова. Тому що ми маємо забезпечити обладнанням всі ці транспортні засоби для того, щоб моніторити", - сказав Сафаров.
Нагадаємо, в Україні планують запровадити систему моніторингу витрат на будівництво доріг.