В Мининфраструктуры изучают возможность отслеживать движение поездов онлайн

"Сейчас Мининфраструктуры только начата обработка совместно с АО "Укрзализныця" вопроса о возможности размещения сведений о движении поездов на государственном портале открытых данных в виде соответствующих наборов данных", - сообщили в министерстве.

После разработки технико-экономического обоснования проекта и определения источников его финансирования будут установлены виды поездов, которые оборудуют GPS-трекерами, и сроки реализации проекта.

Напомним, что ранее генеральный директор директората цифровой инфраструктуры на транспорте в Министерстве инфраструктуры Украины Фарид Сафаров заявил, что в Украине планируют получать динамические данные с GPS-трекеров по железнодорожному транспорту.