В Мининфраструктуры изучают возможность отслеживать движение поездов онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Министерство инфраструктуры Украины совместно с АО "Укрзализныця" начало работу по возможности оборудования железнодорожного транспорта GPS-трекерами и размещения сведений о его движении на портале открытых данных. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины в ответ на запрос.
"Сейчас Мининфраструктуры только начата обработка совместно с АО "Укрзализныця" вопроса о возможности размещения сведений о движении поездов на государственном портале открытых данных в виде соответствующих наборов данных", - сообщили в министерстве.
После разработки технико-экономического обоснования проекта и определения источников его финансирования будут установлены виды поездов, которые оборудуют GPS-трекерами, и сроки реализации проекта.
Напомним, что ранее генеральный директор директората цифровой инфраструктуры на транспорте в Министерстве инфраструктуры Украины Фарид Сафаров заявил, что в Украине планируют получать динамические данные с GPS-трекеров по железнодорожному транспорту.