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У Мінінфраструктури прокоментували обшуки у "Адміністрації морських портів України"

У Мінінфраструктури прокоментували обшуки у "Адміністрації морських портів України"

Київ • УНН

 • 10510 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністерство інфраструктури України прокоментувало обшуки у приміщеннях ДП "Адміністрація морських портів України" та заявило, що готове сприяти слідству. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури України.

"Сьогодні, 27 грудня 2019 року, в Адміністрації морських портів України НАБУ проведено слідчі дії. Міністерство інфраструктури готове сприяти слідству та надаватиме НАБУ всю необхідну інформацію", - йдеться у заяві.

Також, в заяві зазначили, що захист та дотримання інтересів держави є першочерговим завданням Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо, детективи НАБУ разом із СБУ за процесуального керівництва САП здійснювали низку обшуків у приміщеннях ДП "Адміністрація морських портів України".

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