У Мінінфраструктури прокоментували обшуки у "Адміністрації морських портів України"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністерство інфраструктури України прокоментувало обшуки у приміщеннях ДП "Адміністрація морських портів України" та заявило, що готове сприяти слідству. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури України.
"Сьогодні, 27 грудня 2019 року, в Адміністрації морських портів України НАБУ проведено слідчі дії. Міністерство інфраструктури готове сприяти слідству та надаватиме НАБУ всю необхідну інформацію", - йдеться у заяві.
Також, в заяві зазначили, що захист та дотримання інтересів держави є першочерговим завданням Міністерства інфраструктури.
Нагадаємо, детективи НАБУ разом із СБУ за процесуального керівництва САП здійснювали низку обшуків у приміщеннях ДП "Адміністрація морських портів України".