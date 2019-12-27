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В Мининфраструктуры прокомментировали обыски в "Администрации морских портов Украины"

В Мининфраструктуры прокомментировали обыски в "Администрации морских портов Украины"

Киев  •  УНН

 • 10508 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министерство инфраструктуры Украины прокомментировало обыски в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины" и заявило, что готово содействовать следствию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры Украины.

"Сегодня, 27 декабря 2019 года, в Администрации морских портов Украины НАБУ проведены следственные действия. Министерство инфраструктуры готово содействовать следствию и оказывать НАБУ всю необходимую информацию", - говорится в заявлении.

Также, в заявлении отметили, что защита и соблюдение интересов государства является первоочередной задачей Министерства инфраструктуры.

Напомним, детективы НАБУ вместе с СБУ за процессуального руководства САП провели ряд обысков в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины".

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