В Мининфраструктуры прокомментировали обыски в "Администрации морских портов Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министерство инфраструктуры Украины прокомментировало обыски в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины" и заявило, что готово содействовать следствию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры Украины.
"Сегодня, 27 декабря 2019 года, в Администрации морских портов Украины НАБУ проведены следственные действия. Министерство инфраструктуры готово содействовать следствию и оказывать НАБУ всю необходимую информацию", - говорится в заявлении.
Также, в заявлении отметили, что защита и соблюдение интересов государства является первоочередной задачей Министерства инфраструктуры.
Напомним, детективы НАБУ вместе с СБУ за процессуального руководства САП провели ряд обысков в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины".