У Мінінфраструктури працюють над відкриттям прямих рейсів з КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністерство інфраструктури України працює над тим, щоб КНР запровадила прямі рейси до України - це полегшить авіапоставки. Про це заявив на онлайн-зустрічі міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, як полегшити авіапоставки з КНР, Криклій відповів: "Нам треба в першу чергу з ними прямі рейси мати. Я не впевнений, що всі знають, що більша частина доставок з Китаю відбувається пасажирськими літаками, які дозавантажують. Якщо у нас буде пряме сполучення з Китаєм... власне, ми над цим працюємо. Я послу Китаю - і попередньому і новому казав, щоб Китай мав пряме сполучення до нас".
Нагадаємо, у Китаї 6 квітня ніхто не помер від коронавірусної інфекції. Про це йдеться у щоденному звіті Національної комісії з охорони здоров’я КНР.