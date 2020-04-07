В Мининфраструктуры работают над открытием прямых рейсов из КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство инфраструктуры Украины работает над тем, чтобы КНР открыла прямые рейсы в Украину - это облегчит авиапоставки. Об этом заявил на онлайн-встрече министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, как облегчить авиапоставки с КНР, Криклий ответил: "Нам надо в первую очередь с ними прямые рейсы иметь. Я не уверен, что все знают, что большая часть поставок из Китая осуществляется пассажирскими самолетами, которые догружают. Если у нас будет прямое сообщение с Китаем... собственно, мы над этим работаем. Я послу Китая - и предыдущему и новому говорил, чтобы Китай имел прямую связь к нам".
Напомним, в Китае 6 апреля никто не умер от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в ежедневном отчете Национальной комиссии по здравоохранению КНР.