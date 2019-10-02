У Мінфіні розповіли про зростання "мінімалки" у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Мінімальна заробітна плата у наступному році зросте на 550 грн і становитиме 4723 грн. Таку цифру з запропонованого урядом проекту Бюджету-2020 навела пресслужба Мінфіну, передає УНН.
"У 2020 році мінімальна заробітна плата зросте на 550 грн і становитиме 4723 грн (+13,2% до попереднього року)", - вказали у Мінфіні.
Також зазначається, що у проекті посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2020 року пропонується встановити на рівні 2102 гривні (+9,4% до попереднього року, +181 грн).
Нагадаємо, з липня в Україні зріс прожитковий мінімум та соцвиплати.