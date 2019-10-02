В Минфине рассказали о росте "минималки" в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Минимальная заработная плата в следующем году вырастет на 550 грн и составит 4723 грн. Такую цифру с предложенного правительством проекта Бюджета-2020 привела пресс-служба Минфина, передает УНН.
"В 2020 году минимальная заработная плата вырастет на 550 грн и составит 4723 грн (+13,2% к предыдущему году)", - указали в Минфине.
Также отмечается, что в проекте должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки с 1 января 2020 года предлагается установить на уровне 2102 гривны (+9,4% к предыдущему году, +181 грн).
Напомним, с июля в Украине вырос прожиточный минимум и соцвыплаты.