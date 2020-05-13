У Мінфіні прогнозують, що Україна отримає перший транш МВФ до кінця травня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Перший транш від МВФ Україна очікує до кінця травня і він буде становити 1 млрд 75 млн доларів. Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив під час брифінгу представників уряду після засідання Кабміну, передає кореспондент УНН.
“Ми сподіваємося, що зможемо отримати перший транш до кінця травня. І обсяг - 1 млрд 75 мільйонів доларів”, - сказав Марченко, відповідаючи на запитання, коли Україна отримає перший транш від МВФ.
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Нагадаємо, у Мінфіні розповіли, як збираються перекривати “діру” в бюджеті на 2020 рік.