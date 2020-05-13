У Мінфіні прогнозують, що Україна отримає перший транш МВФ до кінця травня

“Ми сподіваємося, що зможемо отримати перший транш до кінця травня. І обсяг - 1 млрд 75 мільйонів доларів”, - сказав Марченко, відповідаючи на запитання, коли Україна отримає перший транш від МВФ.

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Нагадаємо, у Мінфіні розповіли, як збираються перекривати “діру” в бюджеті на 2020 рік.