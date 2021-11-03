У Міненерго розповіли про наслідки зупинки постачання Росією вугілля до України

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“У листопаді українські компанії планують збільшити частку імпорту порівняно з жовтнем завдяки диверсифікації джерел постачання вугілля”, — відповіли в міністрстві.

Деталі

Як зазначили в пресслужбі, українські компанії вже мають контракти на постачання вугілля у листопаді з Польщі, Казахстану та Південно-Африканської республіки. Так, державна компанія “Центренерго” планує імпортувати з цих країн близько 200 тисяч тонн вугілля.

“Також тривають перемовини з постачальниками зі Сполучених Штатів Америки”, — повідомили в Міненерго.

Водночас у відомстві наголошують, що роботу теплової генерації здебільшого забезпечує українське вугілля.

Так, за даними Міненерго, у жовтні на теплоелектростанції надійшло понад 1,1 млн тонн вугілля власного видобутку — це становить 85% від загального постачання.

“У листопаді планується збільшити постачання вітчизняного вугілля до 1,4 млн тонн.

Міненерго у щоденному режимі контролює надходження та спрацювання вугілля на теплових електростанціях. Вугілля надходить на теплові електростанції достатньо ритмічно, щоб забезпечити безперебійну роботу генерації. Станом на 29 жовтня у роботі — 35 теплових енергоблоків і 11 атомних”, — повідомили в пресслужбі.

Також за даними міністерства, за 8 місяців 2021 року вугледобувними підприємствами України видобуто вугілля на 1 290,7 тис. тонн (або на 7,0%) більше порівняно з відповідним періодом минулого року. У тому числі видобуток енергетичного вугілля збільшився на 752,6 тис. тонн (або на 5,3%).

“За законодавством, Міністерство енергетики не може втручатись в господарську діяльність суб’єктів господарювання, і саме підприємства мають забезпечити необхідні обсяги запасів вугілля. Водночас Міненерго вжило всі необхідні заходи для створення як організаційних, так і фінансових можливостей для накопичення вугілля”, — наголосили у відомстві.

У міністерстві відзвітували також щодо оптимізації планових річних графіків ремонтів електростанцій, в тому числі, ремонтну кампанію атомних енергоблоків, що дозволило збільшити обсяги виробництва електроенергії ДП НАЕК “Енергоатом” в енергодефіцитний період ОЗП 2021/2022 року.

“Зокрема, протягом вересня — грудня 2021 року очікується збільшення генерації АЕС на 880 млн кВтгод в порівнянні із прогнозним балансом електричної енергії ОЕС України, затвердженим 26.04.2021. Це знизить витрату вугільної продукції на ТЕС ГК близько 450 тис. тонн”, — додали в пресслужбі.

Контекст

Минулого тижня голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від “Слуги народу” Андрій Герус повідомив, що Російська Федерація з листопада зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну.

Доповнення

На складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня було накопичено у чотири рази менше вугілля від плану. При цьому профільне міністерство запевняє: попри відставання від графіка Об’єднана енергетична система України працює стабільно, і понад половина генерації — на АЕС.

Також додамо, що у Раді в п’ятницю хочуть заслухати міністра енергетики, зокрема і щодо запасів вугілля в країні.