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У Мінекономрозвитку назвали переваги торгівлі з Єгиптом

У Мінекономрозвитку назвали переваги торгівлі з Єгиптом

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Особливість торгово-економічних відносин України та Єгипту полягає у тому, що Єгипет переважно експортує те, що Україна імпортує. Тому Україні вигідно розвивати торгівлю з фокусом на цей фактор. Про це заявила торговий представник України Наталія Микольська на XI Конференції міністрів СОТ, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

“У нашій торгівлі є вигідна особливість: Єгипет переважно експортує те, що Україна імпортує, тому з точки зору здешевлення логістики та інших складових нам вигідно розвивати торгівлю з фокусом на цю обставину”, — наголосила Микольська.

Також повідомляється, що експорт товарів з України до Єгипту за січень — вересень поточного року склав 1,14 млрд доларів.

“Нам слід активно розвивати українсько-єгипетські торговельні зв’язки, адже ми маємо значні можливості для нарощування експорту до Єгипту з України. Крім того, Україна завершує процедуру приєднання до Конвенції Пан-Євро-Мед, що сприятиме пожвавленню торгівлі у середземноморському регіоні”, — наголосив на зустрічі з міністром промисловості та торгівлі Єгипту Тареком Кабілем міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Також сторони обговорили, перспективи співробітництва в сільськогосподарській сфері, туризму, енергетики, промисловості та фармацевтики.

Нагадаємо, Україна обговорила з Туреччиною можливість укладення угоди про зону вільної торгівлі.

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