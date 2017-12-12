В Минэкономразвития назвали преимущества торговли с Египтом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Особенность торгово-экономических отношений Украины и Египта заключается в том, что Египет преимущественно экспортирует то, что Украина импортирует. Поэтому Украине выгодно развивать торговлю с фокусом на этот фактор. Об этом заявила торговый представитель Украины Наталья Никольская на XI Конференции министров ВТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
"В нашей торговли выгодна особенность: Египет преимущественно экспортирует то, что Украина импортирует, поэтому с точки зрения удешевления логистики и других составляющих нам выгодно развивать торговлю с фокусом на это обстоятельство", - отметила Никольская.
Также сообщается, что экспорт товаров из Украины в Египет за январь - сентябрь текущего года составил 1,14 млрд долларов.
"Нам следует активно развивать украинский-египетские торговые связи, ведь мы имеем значительные возможности для наращивания экспорта в Египет из Украины. Кроме того, Украина завершает процедуру присоединения к Конвенции Пан-Евро-Мед, что будет способствовать оживлению торговли в средиземноморском регионе", - подчеркнул на встрече с министром промышленности и торговли Египта Тарек Кабиль министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов.
Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, туризма, энергетики, промышленности и фармацевтики.
Напомним, Украина обсудила с Турцией возможность заключения соглашения о зоне свободной торговли.