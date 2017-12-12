Україна та Туреччина обговорили питання ЗВТ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Україна обговорила з Туреччиною можливість укладення угоди про зону вільної торгівлі, передає УНН з посиланням на Twitter Мінекономрозвитку.
“Торговий представник України Наталія Микольська зустрілась із заступником міністра економіки Туреччини Фатіхом Метіном. Сторони продовжили діалог щодо укладення угоди про вільну торгівлю”, — зазначається у повідомленні.
Як уточнили у Мінекономрозвитку, за 9 місяців 2017 року товарообіг між Україною і Туреччиною зріс на 16,2% до 2,64 млрд доларів і Україна планує поглиблювати співпрацю з Туреччиною у цьому напрямку.
Нагадаємо, Україна та Велика Британія в рамках ХІ Міністерської конференції СОТ обговорили можливості розвитку міжнародної торгівлі між країнами після завершення виходу Британії з ЄС.