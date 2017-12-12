Україна та Туреччина обговорили питання ЗВТ

“Торговий представник України Наталія Микольська зустрілась із заступником міністра економіки Туреччини Фатіхом Метіном. Сторони продовжили діалог щодо укладення угоди про вільну торгівлю”, — зазначається у повідомленні.

Як уточнили у Мінекономрозвитку, за 9 місяців 2017 року товарообіг між Україною і Туреччиною зріс на 16,2% до 2,64 млрд доларів і Україна планує поглиблювати співпрацю з Туреччиною у цьому напрямку.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія в рамках ХІ Міністерської конференції СОТ обговорили можливості розвитку міжнародної торгівлі між країнами після завершення виходу Британії з ЄС.