Украина и Турция обсудили вопросы ЗСТ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украина обсудила с Турцией возможность заключения соглашения о зоне свободной торговли, передает УНН со ссылкой на Twitter Минэкономразвития.
"Торговый представитель Украины Наталья Никольская встретилась с заместителем министра экономики Турции Фатих Метин. Стороны продолжили диалог по заключению соглашения о свободной торговле", - отмечается в сообщении.
Как уточнили в Минэкономразвития, за 9 месяцев 2017 товарооборот между Украиной и Турцией вырос на 16,2% до 2,64 млрд долларов и Украина планирует углублять сотрудничество с Турцией в этом направлении.
Напомним, Украина и Великобритания в рамках ХИ Министерской конференции ВТО обсудили возможности развития международной торговли между странами после завершения выхода Британии из ЕС.