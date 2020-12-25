У Мінекономіки завадили Криклію скасувати конкурс на посаду директора "Украероруху"

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“Мінекономіки дійсно не погодило зазначений проект постанови”, — повідомили у пресслужбі.

Мова йде про проект постанови, якою міністр інфраструктури Владислав Криклій намагався змінити Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Згідно з запропонованими Мінінфраструктури змінами, вимоги конкурсного відбору не повинні були поширюватись на керівника “Украероруху”. У Мінекономіки відхилення запропонованих Криклієм змін пояснюють тим, що “Украерорух” є державним унітарним підприємством, на якому утворення наглядової ради є обов’язковим. І саме наглядова рада призначає на посаду та припиняє повноваження керівника, затверджує умови контракту з ним, встановлює розмір винагороди, укладає і розриває з ним контракт, здійснює контроль за дотриманням умов контракту.

“Крім того, 29.07.2020 Урядом підтримано пропозицію Мінекономіки стосовно продовження впровадження принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку на ТОП-15 найбільших державних компаніях, до яких увійшов, у тому числі, і Украерорух. Таким чином, питання призначення керівника Украероруху має вирішуватись відповідно до норм Закону наглядовою радою цього підприємства з урахуванням чинної редакції пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777”, — пояснили у Мінекономіки.

Проте в державному підприємстві “Украерорух” вважають, що для призначення директора державного підприємства цілком достатньо наказу міністра інфраструктури Владислава Криклія.

“Призначення керівників підприємств, підпорядкованих Міністерству інфраструктури України, відбувається на підставі наказу міністра за погодженням із Урядом. Відповідно Кабінет Міністрів України погодив призначення Андрія Ярмака на посаду виконувача обов’язків директора Украероруху — відповідне розпорядження було оприлюднено 9 жовтня 2019 року”, — повідомили у пресслужбі “Украероруху”.

Нагадаємо, що за інформацією народного депутата Сергія Буніна, Андрій Ярмак перебуває незаконно на посаді виконувача обов’язків вже понад рік. Згідно з чинним законодавством, у статусі виконувача обов’язків дозволено перебувати до трьох місяців — на час проведення конкурсу. Крім того, за словами Буніна, конкурсу досі проведено не було, адже Ярмак не відповідає за освітою і досвідом вимогам до посади директора “Украероруху”. Саме тому, на переконання Буніна, міністр інфраструктури Криклій намагався змінити постанову Кабміну, щоб на посаді директора стратегічного державного підприємства можна було без конкурсу залишити Андрія Ярмака.