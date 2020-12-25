В Минэкономики помешали Криклию отменить конкурс на должность директора "Украэроруха"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Министерстве экономики Украины не согласовали предложенные министром инфраструктуры Владиславом Криклием изменения в законодательство с целью отмены конкурса на должность директора "Украэрорух". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минэкономики.
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"Минэкономики действительно не согласовало данный проект постановления", - сообщили в пресс-службе.
Речь идет о проекте постановления, которым министр инфраструктуры Владислав Криклий пытался изменить порядок проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики. Согласно предложенным Мининфраструктуры изменениями, требования конкурсного отбора не должны были распространяться на руководителя "Украэроруха". В Минэкономики отклонения предложенных Криклием изменений объясняют тем, что "Украэрорух" является государственным унитарным предприятием, на котором образования наблюдательного совета является обязательным. И именно наблюдательный совет назначает на должность и прекращает полномочия руководителя, утверждает условия контракта с ним, устанавливает размер вознаграждения, заключает и расторгает с ним контракт, осуществляет контроль за соблюдением условий контракта.
"Кроме того, 29.07.2020 Правительством поддержано предложение Минэкономики о продлении внедрение принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития в ТОП-15 крупнейших государственных компаниях, с которыми вошел, в том числе, и Украэрорух. Таким образом, вопрос назначения руководителя Украэроруха должен решаться в соответствии с нормами Закона наблюдательным советом этого предприятия с учетом действующей редакции пункта 11 постановления Кабинета Министров Украины от 03.09.2008 № 777", - пояснили в Минэкономики.
Однако в государственном предприятии "Украэрорух" считают, что для назначения директора государственного предприятия вполне достаточно приказа министра инфраструктуры Владислава Криклия.
"Назначение руководителей предприятий, подчиненных Министерству инфраструктуры Украины, осуществляется на основании приказа министра по согласованию с Правительством. Согласно Кабинет Министров Украины согласовал назначение Андрея Ярмака на должность исполняющего обязанности директора Украэроруха - соответствующее распоряжение было обнародовано 9 октября 2019", - сообщили в пресс-службе "Украэроруха".
Напомним, что по информации народного депутата Сергея Бунина, Андрей Ярмак находится незаконно на посту исполняющего обязанности уже больше года. Согласно действующему законодательству, в статусе исполняющего обязанности разрешено находиться до трех месяцев - на время проведения конкурса. Кроме того, по словам Бунина, конкурса до сих пор проведено не было, ведь Ярмак не отвечает по образованию и опыту требованиям к должности директора "Украэроруха". Именно поэтому, по мнению Бунина, министр инфраструктуры Криклий пытался изменить постановление Кабмина, чтобы на должности директора стратегического государственного предприятия можно было без конкурса оставить Андрея Ярмака.