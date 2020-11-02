У Мінекономіки затвердили рекомендації до організації закупівель харчування у школах

ukru
14:10 • 37699 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 94556 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 107966 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 110268 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 140721 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 123408 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 123670 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123424 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107271 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113708 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 115423 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 64008 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 74656 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 98088 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 93658 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 44541 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 53074 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 52959 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 140731 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 110587 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 36716 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 47341 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105076 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 123649 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123217 перегляди
Актуальне
У Мінекономіки затвердили рекомендації до організації закупівель харчування у школах

У Мінекономіки затвердили рекомендації до організації закупівель харчування у школах

Київ • УНН

 • 10733 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило методичні рекомендації щодо особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

“У рамках реформи системи шкільного харчування, яка здійснюється за ініціативи першої леді України Олени Зеленської, Мінекономіки затвердило методичні рекомендації щодо особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти. Затвердження методичних рекомендацій є реакцією на результати комплексного обстеження 500 українських шкіл, яке виявило ряд проблем в сучасній системі шкільного харчування, у тому числі пов’язаних із процедурами закупівель”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що мета рекомендацій – допомогти зацікавленим особам в організації і проведенні закупівель, які здійснюються у сфері харчування в закладах освіти, в частині:

- підготовки тендерної документації;
- визначення характеристик предмета закупівлі;
- встановлення кваліфікаційних критеріїв для учасників закупівель;
- переліку документів, які необхідні для підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям.

Зазначається, що методичні рекомендації ґрунтуються на вимогах Закону України “Про публічні закупівлі” і враховують особливості, які містить Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.

“Дотримання методичних рекомендацій допоможе замовникам та учасникам публічних закупівель організовувати і проводити тендери у сфері організації харчування в закладах освіти у повній відповідності до чинного законодавства, а також попередити ймовірність постачання до шкільних їдалень небезпечних або неякісних харчових продуктів”, - сказав заступник міністра Сергій Глущенко.

Нагадаємо, у серпні УНН повідомляв, що МОЗ у рамках реформи планує розробити нові норми шкільного харчування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92