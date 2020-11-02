У Мінекономіки затвердили рекомендації до організації закупівель харчування у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило методичні рекомендації щодо особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
“У рамках реформи системи шкільного харчування, яка здійснюється за ініціативи першої леді України Олени Зеленської, Мінекономіки затвердило методичні рекомендації щодо особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти. Затвердження методичних рекомендацій є реакцією на результати комплексного обстеження 500 українських шкіл, яке виявило ряд проблем в сучасній системі шкільного харчування, у тому числі пов’язаних із процедурами закупівель”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що мета рекомендацій – допомогти зацікавленим особам в організації і проведенні закупівель, які здійснюються у сфері харчування в закладах освіти, в частині:
- підготовки тендерної документації;
- визначення характеристик предмета закупівлі;
- встановлення кваліфікаційних критеріїв для учасників закупівель;
- переліку документів, які необхідні для підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям.
Зазначається, що методичні рекомендації ґрунтуються на вимогах Закону України “Про публічні закупівлі” і враховують особливості, які містить Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.
“Дотримання методичних рекомендацій допоможе замовникам та учасникам публічних закупівель організовувати і проводити тендери у сфері організації харчування в закладах освіти у повній відповідності до чинного законодавства, а також попередити ймовірність постачання до шкільних їдалень небезпечних або неякісних харчових продуктів”, - сказав заступник міністра Сергій Глущенко.
Нагадаємо, у серпні УНН повідомляв, що МОЗ у рамках реформи планує розробити нові норми шкільного харчування.