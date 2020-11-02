В Минэкономики утвердили рекомендации к организации закупок питания в школах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило методические рекомендации относительно особенностей осуществления закупок в сфере организации питания в учебных заведениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
"В рамках реформы системы школьного питания, которая осуществляется по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской, Минэкономики утвердило методические рекомендации относительно особенностей осуществления закупок в сфере организации питания в учебных заведениях. Утверждение методических рекомендаций является реакцией на результаты комплексного обследования 500 украинских школ, которое выявило ряд проблем в современной системе школьного питания, в том числе связанных с процедурами закупок", - говорится в сообщении.
Указано, что цель рекомендаций - помочь заинтересованным лицам в организации и проведении закупок, осуществляемых в сфере питания в учебных заведениях, в части:
- подготовки тендерной документации;
- определение характеристик предмета закупки;
- установление квалификационных критериев для участников закупок;
- перечня документов, необходимых для подтверждения соответствия установленным квалификационным критериям.
Отмечается, что методические рекомендации основываются на требованиях Закона Украины "О публичных закупках" и учитывают особенности, которые содержит Закон Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов".
"Соблюдение методических рекомендаций поможет заказчикам и участникам публичных закупок организовывать и проводить тендеры в сфере организации питания в учебных заведениях в полном соответствии с действующим законодательством, а также предупредить вероятность поставки в школьные столовые опасных или некачественных пищевых продуктов", - сказал заместитель министра Сергей Глущенко.
Напомним, в августе УНН сообщал, что Минздрав в рамках реформы планирует разработать новые нормы школьного питания.