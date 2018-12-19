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У МінАПК назвали головних експортерів країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Українські харчові продукти мають неабиякий попит на ринку ЄС. Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, передає кореспондент УНН.

У МінАПК назвали головних експортерів країни

"Продукцію тваринництва - м'ясо, у тому числі - м'ясо птиці, на ринок ЄС постачають сім українських компаній. Ще чотири - займаються експортом яєць і яєчних продуктів. Крім того, є понад 20 компаній які постачають рибу і рибну продукцію до Європи", - розповіла вона.

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Постачання харчових продуктів за кордон здійснюють, переважно, великі компанії, уточнила Трофімцева.

"Великим виробникам простіше виходити на міжнародні ринки, ніж малим і середнім. Тому вони і з'являються там першими, прокладаючи шлях на міжнародні ринки іншим. У великого бізнесу переважно немає проблем із регулярним постачанням продукції за кордон, над чим ще треба працювати середнім та малим підприємствам", - каже вона.

На майбутнє - дрібні виробники мають всі шанси підкорити європейський ринок, вважає Трофімцева.

Сьогодні ЄС купує українські продукти охоче. Європейцям, серед іншого, цікаві нішеві продукти: м'ясо індика, перепілок тощо. А в Україні їх виробляє, переважно, малий бізнес, пояснила заступник міністра.

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Нагадаємо, за останні роки Україна трансформувалася з імпортозалежної держави в одного з головних постачальників курятини у світі.

У глобальному рейтингу експортерів Україна посідає 6-те місце, а в ЄС — входить в трійку лідерів. Головними конкурентами України в ЄС є Бразилія і Таїланд.

Однак найбільший виробник і експортер курятини “Миронівський хлібопродукт” запевняє, що в найближчий час він максимально наблизиться до обсягів світових гігантів Brasil Foods і Tyson. 

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