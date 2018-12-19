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В МинАПК назвали главных экспортеров страны

Киев • УНН

 • 11946 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украинские продукты питания пользуются большим спросом на рынке ЕС. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, передает корреспондент УНН.

В МинАПК назвали главных экспортеров страны

"Продукцию животноводства - мясо, в том числе - мясо птицы, на рынок ЕС поставляют семь украинских компаний. Еще четыре - занимаются экспортом яиц и яичных продуктов. Кроме того, есть более 20 компаний поставляющих рыбу и рыбную продукцию в Европу", - рассказала она.

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Поставки продуктов питания за границу осуществляют преимущественно крупные компании, уточнила Трофимцева.

"Крупным производителям проще выходить на международные рынки, чем малым и средним. Поэтому они и появляются там первыми, прокладывая путь на международные рынки другим. У большого бизнеса преимущественно нет проблем с регулярным поставкам продукции за рубеж, над чем еще надо работать средним и малым предприятиям", - говорит она.

На будущее - мелкие производители имеют все шансы покорить европейский рынок, считает Трофимцева.

Сегодня ЕС покупает украинские продукты охотно. Европейцам, среди прочего, интересные нишевые продукты: мясо индейки, перепелов и др. А в Украине их производит, главным образом, малый бизнес, пояснила замминистра.

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Напомним, за последние годы Украина трансформировалась из импортозависимого государства в одного из главных поставщиков курятины в мире.

В глобальном рейтинге экспортеров Украина занимает 6-е место, а в ЕС - входит в тройку лидеров. Главными конкурентами Украины в ЕС являются Бразилия и Таиланд.

Однако крупнейший производитель и экспортер курятины "Мироновский хлебопродукт" уверяет, что в ближайшее время он максимально приблизится к объемам мировых гигантов Brasil Foods и Tyson.

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