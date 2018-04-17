У Мінагрополітики назвали умову ефективного функціонування ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Для запуску та ефективного функціонування в Україні ринку землі, необхідно окрім закону про обіг, ухвалити також закон про фінансування роботи цього ринку. Про це під час форуму “Реформи під прицілом” сказав перший заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк, передає кореспондент УНН.
“Разом із законопроектом про обіг землі, ми маємо подати проект закону, який би забезпечував фінансування діяльності ринку землі. Треба створити агентство, яке дозволить фермерам брати кредити, щоб купувати землі. Тільки у парі ці закони зможуть забезпечити правильність функціонування ринку землі”, — наголосив він.
Нагадаємо, у 2018 році Кабінет Міністрів України розширив можливості агропідприємств у частині доступу до наявних фінансових ресурсів.