В Минагрополитики назвали условие эффективного функционирования рынка земли

“Вместе с законопроектом об обороте земли, мы должны подать проект закона, который бы обеспечивал финансирование деятельности рынка земли. Надо создать агентство, которое позволит фермерам брать кредиты, чтобы покупать землю. Только в паре эти законы смогут обеспечить правильность функционирование рынка земли”, - подчеркнул он.

Напомним, в 2018 году Кабинет Министров Украины расширил возможности агропредприятий в части доступа к имеющимся финансовым ресурсам.