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В Минагрополитики назвали условие эффективного функционирования рынка земли

Киев • УНН

 • 31751 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Для запуска и эффективного функционирования в Украине рынка земли, необходимо кроме закона об обороте, принять также закон о финансировании работы этого рынка. Об этом в ходе форума “Реформы под прицелом” сказал первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк, передает корреспондент УНН.

В Минагрополитики назвали условие эффективного функционирования рынка земли

“Вместе с законопроектом об обороте земли, мы должны подать проект закона, который бы обеспечивал финансирование деятельности рынка земли. Надо создать агентство, которое позволит фермерам брать кредиты, чтобы покупать землю. Только в паре эти законы смогут обеспечить правильность функционирование рынка земли”, - подчеркнул он.

Напомним, в 2018 году Кабинет Министров Украины расширил возможности агропредприятий в части доступа к имеющимся финансовым ресурсам.

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