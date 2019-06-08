У Миколаївській області під час будівництва виявили авіабомбу ФАБ-50
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Миколаївській області під час проведення будівельних робіт авіабомбу ФАБ-50 часів минулих війн, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Як повідомили рятувальники, 7 червня об 11:40 на лінію “101” надійшло повідомлення про те, що під час проведення будівельних робіт у с. Кубряки Веселинівського району чоловіком виявлено вибухонебезпечний предмет.
По прибуттю групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення боєприпас класифіковано як авіабомбу ФАБ-50 часів минулих війн.
Того ж дня, о 18:00, небезпечну знахідку знищено шляхом контрольованого підриву.
Нагадаємо, у лісовому масиві знайшли 100-кілограмову фугасну авіабомбу часів Другої світової.