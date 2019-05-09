У лісовому масиві знайшли 100-кілограмову фугасну авіабомбу часів Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Чернігівській області у лісовому масиві місцеві жителі натрапили на 100-кілограмову фугасну авіаційну бомбу ФАБ-100 часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"9 травня фахівцями групи піротехнічних робіт та підводного розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Чернігівській області знищено 31 вибухонебезпечний предмет, з яких 1 ФАБ-100, 26 авіаційних бомб АО-2,5 та 4 підривники часів Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.
Так, напередодні в лісовому масиві біля с. Дібрівне Городнянського району місцеві мешканці натрапили на один небезпечний предмет. Про це вони повідомили рятувальників.
"Піротехніки ДСНС, які прибули на місце пригоди, вилучили із землі небезпечну знахідку та встановили, що це 100-кілограмова фугасна авіаційна бомба ФАБ-100", - зазначили рятувальники.
Крім того, у ході обстеження прилеглої території сапери виявили ще арсенал боєприпасів: 26 авіаційних бомб АО-2,5 та 4 підривники часів Другої світової війни.
31 боєприпас спецавтомобілем вивезли у безпечне місце та знищили.
Нагадаємо, у Донецькій області піротехніки виявили та ліквідували 28 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.