В лесном массиве нашли 100-килограммовую фугасную авиабомбу времен Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Черниговской области в лесном массиве местные жители наткнулись на 100-килограммовую фугасну авиационную бомбу ФАБ-100 времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"9 мая специалисты группы пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС Украины в Черниговской области уничтожен 31 взрывоопасный предмет, из которых 1 ФАБ-100, 26 авиационных бомб АО-2,5 и 4 взрывателя времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Так, накануне в лесном массиве возле с. Дибровное Гродненского района местные жители наткнулись на один опасный предмет. Об этом они сообщили спасателям.
"Пиротехники ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, изъяли из земли опасную находку и установили, что это 100-килограммовая фугасная авиационная бомба ФАБ-100", - отметили спасатели.
Кроме того, в ходе обследования прилегающей территории саперы обнаружили еще арсенал боеприпасов: 26 авиационных бомб АО-2,5 и 4 взрыватели времен Второй мировой войны.
31 боеприпас на спецавтомобиле вывезли в безопасное место и уничтожили.
Напомним, в Донецкой области пиротехники обнаружили и ликвидировали 28 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.