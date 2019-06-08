В Николаевской области во время строительства обнаружили авиабомбу ФАБ-50
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Николаевской области во время проведения строительных работ авиабомбу ФАБ-50 времен прошлых войн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Как сообщили спасатели, 7 июня в 11:40 на линию “101” поступило сообщение о том, что во время проведения строительных работ в с. Кубряки Веселиновского района мужчиной обнаружен взрывоопасный предмет.
По прибытию группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения боеприпас классифицировали как авиабомбу ФАБ-50 времен прошлых войн.
В тот же день, в 18:00, опасную находку уничтожено путем контролируемого подрыва.
Напомним, в лесном массиве нашли 100-килограммовую фугасную авиабомбу времен Второй мировой.