В Николаевской области во время строительства обнаружили авиабомбу ФАБ-50

Как сообщили спасатели, 7 июня в 11:40 на линию “101” поступило сообщение о том, что во время проведения строительных работ в с. Кубряки Веселиновского района мужчиной обнаружен взрывоопасный предмет.

По прибытию группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения боеприпас классифицировали как авиабомбу ФАБ-50 времен прошлых войн.

В тот же день, в 18:00, опасную находку уничтожено путем контролируемого подрыва.

Напомним, в лесном массиве нашли 100-килограммовую фугасную авиабомбу времен Второй мировой.