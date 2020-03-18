У Миколаївській області не підтвердилося 7 підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Станом на 18 березня, у Миколаївській області не підтвердилася жодна із 7 підозр на коронавірусну інфекцію. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомив прессекретар обласного управлінні охорони здоров'я Юрій Багрянцев.
"Не підтвердилося ні в одному з семи випадків", - сказав Багрянцев.
Так, підозра на коронавірус була у 10 осіб. Раніше прийшли негативні результати трьох, а тепер - ще 7 осіб.
В управлінні охорони здоров'я підкреслили, що зараз більше ніхто не чекає результатів тестів на коронавірус в області.
"Тиша поки, слава богу. У когось грип, у когось ГРВІ. Їм продовжують лікування", - зазначив Багрянцев.
Нагадаємо, що у Житомирській області перевіряють одну людину на коронавірус.